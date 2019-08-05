Учёные научились предсказывать места извержения вулканов

Команда исследователей Потсдамского центра имени Гельмгольца, Третьего университета Рима и итальянского Национального института геофизики и вулканологии нашли способ определять точные места извержения вулканов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

С вулканами проблема в том, что со временем или в результате извержений их вершины разрушаются и образуют впадины в несколько километров. Такие впадины называют кальдерами. При этом жерло вулкана покрыто пеплом. Магма выходит из небольших отверстий и на поверхности может образоваться опасное количество лавы и газа.

Такие опасные участки сложно точно предсказать на обширной поверхности кальдеры, но новый метод позволяет справиться с этим. Учёные использовали физические модели переноса магмы для определения путей потоков и места их выхода на поверхность.

Было обнаружено, что магма движется через наименее плотные из доступных скальных пород, а не по существующему пути или имеющимся дефектам в породе, как предполагалось геологами ранее. Исследователи открыли, что многие такие пути «одноразовые» и магма извергается в них только один раз.

Для проверки учёные сравнили свою систему предсказаний с известными извержениями на Флегрейских полях в Италии. В дальнейшем планируется предсказать извержения Йеллоустоуна.