Учёные научились предсказывать срок службы батарей при помощи искусственного интеллекта

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Учёные научились предсказывать срок службы батарей при помощи искусственного интеллектаПотенциально, это может помочь совершить прорыв в сфере аккумуляторов
В сети появилась информация о свежей разработке группых учёных из Аргоннской национальной лаборатории (ANL). Им удалось обучить нейросеть предсказывать сроки выхода из строя того или иного аккумулятора.
Подобного результата удалось добиться за счёт загрузки в программу информации о множестве различных батарей, после чего искусственный интеллект обучили на этих данных, научив его делать необходимые выводы.
У нас были батареи с разным химическим составом, которые по-разному разлагались и выходили из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов.
Ноа Полсон
Автор научной работы
Напомним, что ранее учёные из США описали возможность создания близких к идеальным батарей с увеличенным сроком службы. В этом им помогли квантовые методы.