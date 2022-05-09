Наука и технологии
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Учёные научились предсказывать срок службы батарей при помощи искусственного интеллекта

Потенциально, это может помочь совершить прорыв в сфере аккумуляторов
В сети появилась информация о свежей разработке группых учёных из Аргоннской национальной лаборатории (ANL). Им удалось обучить нейросеть предсказывать сроки выхода из строя того или иного аккумулятора.
Учёные научились предсказывать срок службы батарей при помощи искусственного интеллекта

Подобного результата удалось добиться за счёт загрузки в программу информации о множестве различных батарей, после чего искусственный интеллект обучили на этих данных, научив его делать необходимые выводы.

У нас были батареи с разным химическим составом, которые по-разному разлагались и выходили из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов.

Ноа Полсон
Автор научной работы

Напомним, что ранее учёные из США описали возможность создания близких к идеальным батарей с увеличенным сроком службы. В этом им помогли квантовые методы.

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