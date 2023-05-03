Учёные научились превращать любую поверхность в сенсорный экран

Технология работает на основе микрофонов, называемых Voice Pickup Units, которые регистрируют акустические волны, передающиеся по поверхности объектов. Именно они обеспечивают возможность ввода данных с разных поверхностей.

Система может функционировать в шумной среде и на предметах с разными формами и свойствами, такими как игрушки, руки, одежда или мебель.

Прикосновения, смахивания и другие жесты создают акустические волны на поверхности материалов, которые фиксируются микрофонами. Затем система с помощью машинного обучения классифицирует эти волны и преобразует их в надежный набор входных данных.

SAWSense использует герметичную камеру для датчиков, которая полностью изолирует их от внешнего шума.

Исследования показали, что разработанная ими система способна распознавать различные типы ввода, такие как постукивания, царапины и движения по поверхности разных материалов, с точностью 97%.