Учёные научились превращать мусор в лекарства

В рамках своей научной работы, специалисты преобразовали пластиковые пакеты из супермаркетов, коробки из-под молока, контейнеры для доставки еды и другие предметы повседневного пользования в отличную среду для выработки грибками большого количества антибиотиков.

Помимо этого, грибки также выделяли статины (снижающие уровень холестерина соединения), иммунодепрессанты и противогрибковые препараты.

Сообщается, что по итогу из первоначального полимера можно получить полезного продукта массой до 83% от изначальной. По словам самих учёных, следующим их шагом будет применение новой технологии не только к полиэтилену, но и к другим видам пластика.