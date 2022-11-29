Учёные научились превращать мусор в лекарства

Учёные научились превращать мусор в лекарстваЧудеса
Группа исследователей из Университета Калифорнии представили свою свежую инновационную разработку. Они придумали новый метод переработки полиэтилена, в результате которого из него можно создавать лекарства.
Фото: Радио Sputnik
В рамках своей научной работы, специалисты преобразовали пластиковые пакеты из супермаркетов, коробки из-под молока, контейнеры для доставки еды и другие предметы повседневного пользования в отличную среду для выработки грибками большого количества антибиотиков.
Помимо этого, грибки также выделяли статины (снижающие уровень холестерина соединения), иммунодепрессанты и противогрибковые препараты.
Сообщается, что по итогу из первоначального полимера можно получить полезного продукта массой до 83% от изначальной. По словам самих учёных, следующим их шагом будет применение новой технологии не только к полиэтилену, но и к другим видам пластика.