Учёные научились превращать пот в электроэнергию

Наука и технологии
Сегодня в 17:29
Учёные научились превращать пот в электроэнергиюНо технологию явно ещё стоит доработать
Проблема создания альтернативных источников энергии является особо важной темой для обсуждения последние несколько десятков лет. Одним из источников добычи электроэнергии, внезапно, стал пот.
Инженеры из Калифорнийского университета создали специальной носимое устройство, с помощью которого можно собирать человеческий пот и в дальнейшем использовать его для получения электроэнергии. Daily Mail пишет, что при этом людям достаточно будет заниматься обыденными делами.
Уже существующий прототип способен накапливать энергию, хоть и малыми темпами. Так, чтобы один раз зарядить смартфон, пользователю необходимо носить полоску-пластырь в течение одной недели.
Разработчики обещают, что в будущем их технология будет более полезной. В том числе за счёт возможности накапливать электроэнергию более быстрыми темпами.