Учёные научились превращать пот в электроэнергию

Уже существующий прототип способен накапливать энергию, хоть и малыми темпами. Так, чтобы один раз зарядить смартфон, пользователю необходимо носить полоску-пластырь в течение одной недели.

Разработчики обещают, что в будущем их технология будет более полезной. В том числе за счёт возможности накапливать электроэнергию более быстрыми темпами.