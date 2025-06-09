Учёные научились превращать старые смартфоны в небольшие дата-центры

Такие мини-дата-центры можно использовать для сбора данных в городах — например, на автобусных остановках для подсчёта пассажиров или в сельской местности для мониторинга окружающей среды.

Исследование показывает: устаревшие гаджеты не обязательно превращать в мусор — при правильном подходе они становятся частью устойчивой цифровой инфраструктуры.