Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2025, 10:15
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Учёные научились превращать старые смартфоны в небольшие дата-центры

Безотходное потребление
Исследователи из Университета Тарту предложили оригинальный способ борьбы с электронными отходами: переработку старых смартфонов в компактные дата-центры.
Учёные научились превращать старые смартфоны в небольшие дата-центры
© Ferra

Идею реализовали учёные Хубер Флорес, Ульрих Норбисрат и их коллеги, опубликовав работу в журнале IEEE Pervasive Computing.

Команда собрала прототип из четырёх устаревших смартфонов, убрав аккумуляторы и подключив внешние источники питания для безопасности. Устройства поместили в 3D-печатные корпуса, объединив в единую систему.

Стоимость переделки одного телефона составила всего €8. Прототип успешно протестировали под водой — он автоматически анализировал видео и считал морских обитателей, заменяя ручную работу дайверов.

Учёные научились превращать старые смартфоны в небольшие дата-центры
© Tech Xplore

Такие мини-дата-центры можно использовать для сбора данных в городах — например, на автобусных остановках для подсчёта пассажиров или в сельской местности для мониторинга окружающей среды.

Исследование показывает: устаревшие гаджеты не обязательно превращать в мусор — при правильном подходе они становятся частью устойчивой цифровой инфраструктуры.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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