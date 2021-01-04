Учёные научились превращать углекислый газ в реактивное топливо

Речь идёт о так называемом «процессе органического сжигания». Его суть заключается в нагреве смеси из лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора. В результате этих манипуляций СО2 превращается в экологичное топливо, которое можно использовать, например, в реактивных самолётах. При этом, по словам учёных, данная технология очень дешёвая, что делает её заметно более выгодной, чем методики извлечения топлива из водорода и воды.

Стоит отметить, что прямо сейчас перед специалистами всё ещё стоит ряд серьёзных задач. Так, например, им необходимо научиться масштабировать производственный процесс — на данный момент в лабораторных условиях удалось получить всего несколько граммов топлива, сообщает Engadget. Но учитывая перспективность методики, вполне вероятно, что уже совсем скоро она начнёт применяться в качестве одной из основных.