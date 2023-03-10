Учёные научились превращать воздух в электричество

Исследователи выявили и проанализировали фермент Huc, способный сделать из водородного газа электрический ток. При этом он использует низкое количество водорода в атмосфере для создания энергии.

Учёные выделили данный фермент при помощи бактерии под названием Mycobacterium smegmatis. При этом по словам экспертов, открытие Huc имеет неоценимый потенциал для разработки небольших устройств, работающих на «энергии воздуха», в качестве альтернативы устройствам, работающим на солнечной энергии.

Сообщается, что Huc чрезвычайно эффективен и стабилен. Он может потреблять водород даже на уровне ниже атмосферного — ему достаточно 0,00005% от воздуха, которым дышит человек.

Исследователи также отметили, что ключевой задачей будущей работы является расширение масштабов производства Huc. Когда фермент будет производиться в достаточных количествах, его можно будет использовать для создания устройств, получающих энергию из воздуха.