Учёные научились прогнозировать появление осадка в нефтяных скважинах

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали метод для прогнозирования образования гидратов в нефтяных скважинах. Эти отложения соединений воды с углеводородами могут закупоривать оборудование и останавливать процесс добычи нефти. В пресс-службе университета рассказали, что новая методика позволяет предсказать гидратообразование с точностью до 90%.

При разработке месторождений учёные заметили, что каждая третья скважина подвержена процессам гидратообразования. Чтобы определить интервалы отложения гидратов, исследователи изучили температуру и давление в различных точках по стволу скважины. Они выявили зависимости возникновения отложений от этих параметров, учитывая состав попутного нефтяного газа и пластовой воды. В результате учёные построили кривые зависимости давления от температуры, позволяющие установить условия начала гидратообразования. Методика была успешно протестирована на 22 скважинах.

По словам доцента Александра Лекомцева, высокий газовый фактор, давление на приёме электроцентробежных насосов ниже давления насыщения и высокая обводнённость нефти влияют на интенсивность гидратообразования. Разработанная методика поможет оценить и прогнозировать отложения, негативно влияющие на добычу нефти. Это позволит своевременно принимать меры для оптимизации процесса и более эффективно эксплуатировать скважины.