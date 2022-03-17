Учёные научились прогнозировать развитие диабета первого типа у детей

Метод, предложенный финскими учёными, позволяет обнаружить возможность развития заболевания ещё до появления его маркеров — специфических антител в крови. Об этом говорят и предыдущие исследования, согласно которым, ещё до начала заболевания можно понять, начнёт ли развиваться у ребёнка диабет первого типа.

Финские специалисты предложили обращать внимание на другие маркеры болезни — эпигенетические изменения, которые можно обнаружить в клетках иммунитета, то есть ещё раньше. Это позволяет определять, попадает ли ребёнок в группу риска.

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