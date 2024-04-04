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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 23:37
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Учёные научились программировать искусственному интеллекту характер

С помощью игры
Команда ученых из Нагойского университета разработала многообразие характеров в диалоговом искусственном интеллекте (ИИ), используя большую языковую модель (LLM). Профессор Такая Арита и доцент Рэйджи Сузуки из выпускной школы информатики Нагойского университета создали рамки для эволюции ИИ-агентов, имитирующих человеческое поведение, переключаясь между эгоистичными и кооперативными действиями и адаптируя свои стратегии через эволюционные процессы. Их результаты опубликованы в научном журнале Scientific Reports.
Учёные научились программировать искусственному интеллекту характер

© Ferra.ru

Диалоговые ИИ, основанные на LLM, являются основой таких технологий, как ChatGPT. Цель команды Нагойского университета заключалась в изучении того, как LLM могут быть использованы для эволюции подсказок, способствующих более разнообразным характерам в социальных взаимодействиях.

Личности ИИ были выведены с целью получения виртуальных доходов, играя в игру «дилемма заключенного» из теории игр. В рамках дилеммы каждый игрок выбирает, сотрудничать ли с партнером или предать его. По результатам исследования, команда ученых обнаружила широкий спектр характеров в ИИ, способных переключаться между эгоистичным и кооперативным поведением, отражая человеческое поведение.

Ученые использовали эволюционную модель, в которой способности ИИ-агентов формировались естественным отбором и мутациями на протяжении нескольких поколений. Это привело к появлению разнообразных характеров.

Хотя некоторые агенты проявляли эгоистичные черты, ставя свои интересы выше общественных, другие демонстрировали продвинутые стратегии, с учетом общего блага.