Учёные научились производить нефть из кишечной палочки

Исследования проводились на фоне всеобщей тенденции к поиску полной замены нефти, чтобы полностью отказаться от ДВС. Но, как отмечается, не все ископаемые углеводороды идут на топливо. В них нуждаются производства пластиков, смазки, медицинских изделий и т.д. Поэтому нефть всё равно будет нужна, но ископаемая или синтезируемая — это и есть цель исследования.

Учёные модифицировали кишечную палочку белками других бактерий, которые вызывают у человека пародонтит. Модифицированные бактерии без значительного ущерба для собственного метаболизма смогли переработать порядка 8% глюкозы в две жирные кислоты — 3-гидроксиоктановую и 3-гидроксидекановую — мирмикацин. Эти молекулы, в свою очередь, достаточно легко преобразуются в гептен и нонен, — ациклические непредельные углеводороды, или алкены, из которых можно создать полноценную замену нефти в промышленности. Из алкенов при правильно построенных химических процессах уже легко получаются почти все необходимые длинноцепочечные и короткоцепочечные углеводороды. А из них — топливо для ДВС, основанное не на нефти, технические смазки и другие «ГСМ», пластики и т.п.