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Учёные научились «разгонять» обмен веществ домашними средствами

И что самое важное, они совершенно не затратны по своей сути
Американские учёные смогли сделать то, чего ждали многие из нас — они научились «разгонять» обмен веществ домашними средствами. Таким образом, теперь каждый из нас, выполняя вполне простые действия, может ощутить уход лишних килограмм.

Специалисты из США научились влиять на гормон вазопрессин. Он, по словам специалистов, провоцирует появление жира и приводит при этом организм к обезвоживанию. В итоге, давая подопытным мышам большое количество чистой воды, специалисты сумели повлиять на действие данного гормона, а также значительно снизить степень ожирения животных.

По словам учёного, возглавлявшего исследование, популярный совет, согласно которому для похудения нужно пить больше воды оказалось и вправду действенным. При этом стоит понимать, что для здорового сброса лишнего веса, нельзя морить себя голодом и издеваться над организмом — правильная сбалансированная диета всё ещё остаётся лучшим другом худеющего человека.

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