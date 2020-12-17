Учёные научились «разгонять» обмен веществ домашними средствами

Специалисты из США научились влиять на гормон вазопрессин. Он, по словам специалистов, провоцирует появление жира и приводит при этом организм к обезвоживанию. В итоге, давая подопытным мышам большое количество чистой воды, специалисты сумели повлиять на действие данного гормона, а также значительно снизить степень ожирения животных.

По словам учёного, возглавлявшего исследование, популярный совет, согласно которому для похудения нужно пить больше воды оказалось и вправду действенным. При этом стоит понимать, что для здорового сброса лишнего веса, нельзя морить себя голодом и издеваться над организмом — правильная сбалансированная диета всё ещё остаётся лучшим другом худеющего человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.