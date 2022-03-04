Учёные научились редактировать гены эффективнее и безопаснее

По словам специалистов, их методика решает главную проблему генной модификации CRISPR — влияние работы механизма на состояние всего генома хозяина. Это могло привести к возникновению опасных генетических мутаций в незапланированных сегментах.

Новый же способ подразумевает уменьшение риска мутации в соседних участках ДНК в тысячи раз. В то же время он сохраняет тот же уровень эффективности, что и в предыдущих версиях системы.

Напомним, что ранее в феврале 2022 года группа экспертов из Великобритании обнаружили защиту от ВИЧ-инфекции в «неандертальских» генах иммунной системы современных людей.