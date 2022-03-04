Учёные научились редактировать гены эффективнее и безопаснее

Наука и технологии
Вчера в 23:35
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Учёные научились редактировать гены эффективнее и безопаснееТрудно переоценить важность таких открытий
В сети появилась информация о свежей разработке учёных из Техасского университета в Остине, США. Она изобрели новый метод редактирования генов.
По словам специалистов, их методика решает главную проблему генной модификации CRISPR — влияние работы механизма на состояние всего генома хозяина. Это могло привести к возникновению опасных генетических мутаций в незапланированных сегментах.
Новый же способ подразумевает уменьшение риска мутации в соседних участках ДНК в тысячи раз. В то же время он сохраняет тот же уровень эффективности, что и в предыдущих версиях системы.
Напомним, что ранее в феврале 2022 года группа экспертов из Великобритании обнаружили защиту от ВИЧ-инфекции в «неандертальских» генах иммунной системы современных людей.
Источник: Nature