Учёные научились создавать бетон из использованных подгузников

Учёные из Японии придумали, как превратить одноразовые подгузники в строительный материал. И это не шутка! Оказывается, вместо песка в бетоне и других строительных смесях можно использовать выброшенные подгузники.

Так, исследователи из Университета Китакюсю взяли использованные, но хорошо вымытые и высушенные подгузники, измельчили их и смешали с цементом, песком, гравием и водой.

Получившиеся смеси оставили на некоторое время, чтобы они застыли, и тестировали, сколько давления они могут выдержать без повреждений.

Интересно, что в разных случаях количество подгузников в смесях может быть разным. Например, если делать колонны и балки для трёхэтажного дома, то можно заменить до 10% песка на подгузники.

Если делать колонны и балки для одноэтажного дома, то доля подгузников может быть увеличена до 27%. Для перегородок можно использовать до 40% подгузников, а для полов — 9%.

Для строительства небольшого дома площадью около 36 квадратных метров можно заменить в среднем до 8% песка на подгузники. Это около 1,7 кубических метров памперсов!