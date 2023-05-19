Наука и технологии
07:46, 19 мая 2023
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Учёные научились создавать бетон из использованных подгузников

Безотходное производство

Вы знаете, что обычные памперсы могут быть использованы не только по своему прямому назначению?

Учёные из Японии придумали, как превратить одноразовые подгузники в строительный материал. И это не шутка! Оказывается, вместо песка в бетоне и других строительных смесях можно использовать выброшенные подгузники.

Так, исследователи из Университета Китакюсю взяли использованные, но хорошо вымытые и высушенные подгузники, измельчили их и смешали с цементом, песком, гравием и водой.

Получившиеся смеси оставили на некоторое время, чтобы они застыли, и тестировали, сколько давления они могут выдержать без повреждений.

Интересно, что в разных случаях количество подгузников в смесях может быть разным. Например, если делать колонны и балки для трёхэтажного дома, то можно заменить до 10% песка на подгузники.

Если делать колонны и балки для одноэтажного дома, то доля подгузников может быть увеличена до 27%. Для перегородок можно использовать до 40% подгузников, а для полов — 9%.

Для строительства небольшого дома площадью около 36 квадратных метров можно заменить в среднем до 8% песка на подгузники. Это около 1,7 кубических метров памперсов!

Источник:Nature
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