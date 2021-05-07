Учёные научились создавать искусственный нос при помощи 3D-принтера

Речь идёт о печати хрящей нестандартной формы, которые можно использовать во время реконструкции носа. На сайте университета пишут, что новый метод избавляет специалистов от необходимости брать образцы хряща из других частей тела пациентов.

Сообщается, что команда учёных успешно собрала клетки носового хряща человека, после чего смешала их с гидрогелем из коровьего коллагена. Итоговый «материал» был загружен в биопринтер. А уже он сделал из смеси полноценный функциональный хрящ, который можно было трансплантировать пациенту.

Отметим, что чаще всего в таких операциях используется хрящ, взятый из рёбер. Но это может привести к проблемам, в том числе и осложнениями.