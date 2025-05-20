Учёные научились точно предсказывать свойства графена

Учёные Челябинского государственного университета совместно с коллегами из Китая и Саудовской Аравии предложили новый способ прогнозирования свойств графеновых плёнок. Этот материал, состоящий из атомов углерода, обладает уникальной прочностью и используется в медицине, электронике и других областях. Исследователи уверены, что их разработка поможет создавать инновационные материалы с заданными характеристиками.

Графен, открытый в 2004 году, стал революцией в материаловедении благодаря своим механическим, тепловым и электронным свойствам. Его прочность сравнима с алюминиевой фольгой, хотя толщина графеновой плёнки превышает её в тысячу раз. Для использования материала в высокотехнологичных проектах важно понимать его поведение при токе, теплопроводности и механических нагрузках. До сих пор аналитические модели (2+1)-мерного пространства графена были мало изучены, что ограничивало возможности разработки новых технологий.

Профессор Александр Вохминцев с командой разработал алгоритм, способный решать сложные математические уравнения, описывающие свойства графена. Исследователи применили уникальные методы, такие как модифицированные подходы Khat III и Khat II, которые обеспечивают точное описание поведения графеновых плёнок. Они считают, что их работа станет ключом к созданию материалов для электроники, нанотехнологий и фотоники, а также откроет новые горизонты в прикладной науке.