Учёные научились улучшать память с помощью одной молекулы

Речь идёт о восстановлении нейронов, а также улучшении памяти с когнитивными способностями при помощи вещества (дитерпена) из растения рода Молочай, пишет La Voz de Cádiz. Это соединение активирует протеинкиназу С, что способствует формированию новых нейронов в гиппокампе. Именно в этой области мозга происходят различные важные процессы, в том числе и формирование эмоций и формирование памяти.

Эксперименты на мышах показали эффективность молекулы. В дальнейшем планируются тестирования на людях. Ожидается, что в будущем вещество будет полезно при лечении пациентов с травмами мозга.