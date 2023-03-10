Учёные научились уничтожать раковые клетки при помощи бактериальных колоний

Учёные научились уничтожать раковые клетки при помощи бактериальных колонийЗвучит многообещающе
Группа исследователей из Колумбийского университета создала новую методику лечения рака с помощью колоний бактерий.
Фото: Элементы большой науки
Команда обнаружила, что некоторые виды бактерий могут размножаться внутри опухолей, что делает их полезной мишенью для лечения. Подход предполагает использование пробиотических штаммов кишечной палочки, которые распадаются при попадании в опухоль, высвобождая своё содержимое для атаки раковых клеток.
При этом бактерии успешно выживают только в уникальной среде опухоли, поэтому риск распространения бактерий на другие органы минимален.
Учёные подтвердили эффективность своей методики в экспериментах на мышах. Он смог вызвать устойчивый иммунный ответ как против близких, так и отдалённых опухолей. Это позволяет предположить, что препарат с отредактированными бактериями можно вводить внутривенно.
Сообщается, что на новый метод была подана патентная заявка. Помимо этого, специалисты ведут активные исследования по оптимизации лечения для дальнейших клинических испытаний.