Наука и технологии
Сегодня в 16:30
Учёные научились управлять биологическими часами
Переоценить важность этого открытия очень сложно
В сети появилась информация о свежем изобретении учёных из Нидерландов и Японии. Они создали переключатель ингибитора киназы, которым можно управлять при помощи света. При этом ингибитор способен влиять биологические часы.
Сообщается, что в результате его использования, специалисты научились контролировать часы как в культивируемых клетках, так и в эксплантированных тканях. Nature Communications пишет, что учёным было важно научиться управлять ими, так как эти часы могут нарушаться. В результате люди сталкиваются с различными заболеваниями.
Отметим, что главной особенностью свежего открытия экспертов является способность активировать или деактивировать ингибитор при помощи света фиолетового и зелёного цветов соответственно.
Следующим этапом развития исследования должно стать испытание переключателя на животных.