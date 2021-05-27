Учёные научились управлять биологическими часами

Сообщается, что в результате его использования, специалисты научились контролировать часы как в культивируемых клетках, так и в эксплантированных тканях. Nature Communications пишет, что учёным было важно научиться управлять ими, так как эти часы могут нарушаться. В результате люди сталкиваются с различными заболеваниями.

Отметим, что главной особенностью свежего открытия экспертов является способность активировать или деактивировать ингибитор при помощи света фиолетового и зелёного цветов соответственно.

Следующим этапом развития исследования должно стать испытание переключателя на животных.