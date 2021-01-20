Учёные научились управлять «жирностью» и «мраморностью» искусственного мяса

Суть новой методики заключается в складывании тонких листов культивируемых мышечных и жировых клеток, сообщается в статье на Cells Tissues Organs. При этом важным условием является выращивание обоих видов клеток вместе. Подобный метод очень сильно напоминает то, как синтезируются ткани для трансплантации человека.

Именно благодаря управлению толщиной каждого конкретного «куска» искусственного мяса удаётся контролировать различные его свойства. В качестве примера специалисты привели регулирование «жирности» продукта.

Создатели технологии отметили, что их разработка применима не только в экспериментах на мышах и кроликах, но также и по отношению к выращиванию говядины, свинины или курицы. Причём речь может идти даже о промышленных масштабах.