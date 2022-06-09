Учёные научились восстанавливать сердце при помощи геля

Сообщается, что этот гель можно вводить напрямую в работающее сердце. Средство помогает клеткам наращивать новую ткань.

При этом, стоит отметить, что ранее в подобных случаях производились инъекции клеток, но тогда речь шла лишь об 1% приживаемости имплантируемого материала.

Учёные доказали работоспособность своей разработки, продемонстрировав, что созданный ими гель способен поддерживать рост нормальной ткани сердечной мышцы. Более того — эхокардиограммы и электрокардиограммы также подтвердили безопасность геля для сердца мышей.

В ближайшие планы экспертов входит тестирование новинки на грызунах, пострадавших от сердечного приступа. Таким образом они хотят доказать пользу нового метода в заживлении и регенерации мышечной ткани.