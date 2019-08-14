Учёные научились выбирать пол детей при искусственном оплодотворении

Японские учёные-биологи из Университета Хиросимы опробовали метод, позволяющий выбирать пол детей при искусственном оплодотворении. Пока методика опробована только на мышах.

Смысл метода в том, что с помощью определённых химических веществ можно изменить скорость и отделить сперматозоиды с X-хромосомой, которая определяет женский пол плода, от несущих Y-хромосому, определяющую мужской пол.

Согласно уверениям исследователей вещество не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и их способность к оплодотворению. Оно только замедляет сперматозоиды с X-хромосомой, воздействует на толл-подобные рецепторы 7 и 8. Также подчёркивается, что это воздействие полностью обратимо.

При использовании методики на мышах с оплодотворением in vitro привело к тому, что самцы составили 90% помёта. При воздействии на сперматозоиды с Y-хромосомой, то 81% помёта рождается самками.