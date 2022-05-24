Учёные научились «вылавливать» влагу из самого сухого пустынного воздуха

Учёные научились «вылавливать» влагу из самого сухого пустынного воздухаВозможно, именно данная технология совершит революцию
Речь идёт о недорогой гелевой супергигроскопичной полимерной плёнке. Её отличительной особенностью является не только способность вытягивать воду из воздуха даже в самом сухом климате, но также и стоимость исходных материалов. Они оцениваются всего в 2 доллара за 1 кг.
Эта новая работа посвящена практическим решениям, которые люди могут использовать для получения воды в самых жарких и засушливых местах на Земле <...> Это могло бы позволить миллионам людей, не располагающих постоянным доступом к питьевой воде, иметь дома простые водогенерирующие устройства, которыми они могли бы легко управлять.
Так, для того, чтобы собрать до 5,8 л воды в день в районах с относительной влажностью менее 15% и до 13,3 л в районах с относительной влажностью до 30%, достаточно как раз этого самого 1 кг.