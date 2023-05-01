Учёные научились выявлять предрасположенность к шизофрении ещё в младенчестве

Команда исследователей проанализировала образцы крови 333 новорожденных из Швеции. В ходе анализа было обнаружено 24 млн специальных химических меток, связанных с метилированием. Статистический анализ помог выделить специфичные метки для каждого типа клеток.

Далее учёные сравнили полученные данные с информацией о генах, активных в 595 образцах мозга людей после их смерти. Среди этих людей были и пациенты с шизофренией, и здоровые люди.

Кроме того, исследователи провели сравнение с данными о метилировании крови 2970 взрослых, включая пациентов с шизофренией и здоровых людей из контрольной группы.

В итоге специалисты выяснили, что определённые различия в метилировании, с которыми рождаются дети, указывают на повышенный риск развития шизофрении.

Хотя это заболевание в основном связано с генетикой, учёные смогли показать, что на его развитие также влияют факторы окружающей среды. Эти факторы вызывают химические изменения в ДНК, которые приводят к нарушениям активации определённых генов из-за метилирования.