Учёные научились взламывать смартфон при помощи бесконтактного управления сенсорными дисплеями

Так, например, китайские исследователи показали свою новую разработку — технологию, названную GhostTouch и способную бесконтактно управлять сенсорным дисплеем и проникать в мобильное устройство в тайне от его владельца.

Добиться такого эффекта удалось при помощи электромагнитных помех в особом спектре, которые издаёт аппарат. Они, в свою очередь, могут «касаться» экрана без реального физического взаимодействия.

По итогу, в зависимости от частоты и мощности волн, имитируется касание либо свайп. Сообщается, что с помощью GhostTouch можно управлять устройством на расстоянии до 40 мм.

Учёные отдельно отметили, что открытый ими способ позволяет разблокировать телефон, а также подключать его к «нужной» сети Wi-Fi, после чего скрытно загружать вредоносный код на смартфон.