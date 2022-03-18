Учёные научились защищать от иммунных клеток бактерии, убивающие раковые клетки

Отмечается, что лечение рака бактериями — спорный метод, так как, с одной стороны, их быстро обнаруживает иммунитет и бактерии погибают, так и не доставив препарат до опухоли; с другой — когда бактерии помещают в специальные оболочки, делающие их недоступными для иммунитета, они продолжают размножаться в организме, что вызывает тяжёлые воспалительные реакции.

Новое изобретение предполагает создание защитной оболочки для маскировки бактерий Escherichia coli Nissle 1917 от иммунитета из их собственного капсульного полисахарида. Эта технология генной инженерии и управляемого биосинтеза молекулярной защиты позволяет динамически управлять системой.

«Мы способны регулировать время, в течение которого бактерии выживают в крови человека, и увеличивать максимально переносимую дозу бактерий», — сообщил Тал Данино, доцент кафедры биомедицинской инженерии Колумбийского университета и один из научных руководителей исследования.