Учёные научились заваривать холодный кофе при помощи лазера

Сегодня в 10:41
1 мин.
Учёные научились заваривать холодный кофе при помощи лазераКоторый не уступает традиционному колд брю
Одним из интересных способов заваривания кофе является холодный метод. Такой кофе ещё называют колд брю.
Минусом подобного метода является долгое время приготовления — настаиваться напиток должен от 8 до 24 часов. Но свежее открытие учёных из немецкого Университета Дуйсберга может сильно ускорить процесс.
Специалисты в своём эксперименте использовали лабораторный лазер, настроив его таким образом, что он начал давать импульсы мощностью в 125 пикоджоулей длительностью в 10 пикосекунд.
По итогу весь процесс начал занимать около трёх минут, а получившийся напиток ничем не уступает классическому колд брю. Более того, показатель кислотности (одна из характеристик кофе) практически идентичен традиционному методу приготовления. В то же время уровень кофеина и вовсе оказался ближе к обычному горячему кофе.