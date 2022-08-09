Учёные научились заваривать холодный кофе при помощи лазера

Минусом подобного метода является долгое время приготовления — настаиваться напиток должен от 8 до 24 часов. Но свежее открытие учёных из немецкого Университета Дуйсберга может сильно ускорить процесс.

Специалисты в своём эксперименте использовали лабораторный лазер, настроив его таким образом, что он начал давать импульсы мощностью в 125 пикоджоулей длительностью в 10 пикосекунд.

По итогу весь процесс начал занимать около трёх минут, а получившийся напиток ничем не уступает классическому колд брю. Более того, показатель кислотности (одна из характеристик кофе) практически идентичен традиционному методу приготовления. В то же время уровень кофеина и вовсе оказался ближе к обычному горячему кофе.