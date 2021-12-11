Учёные назвали алкоголь виновником развития рака кишечника

При этом учитывая, что, по данным «Журнала Американской медицинской ассоциации» (JAMA), рак кишечника является одним из самых распространённых онкологических заболеваний, связь спиртных напитком с ним пугает.

По словам учёных, употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю способно повысить риск развития опухоли. В то же время риск продолжает увеличиваться пропорционально количеству употребляемого алкоголя.

Также эксперты предупреждают, что риск заболеть выше у мужчин. Связано это, скорее всего, с различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин.

Напомним, что ранее врач-терапевт Сури Дадашева раскрыла симптомы, которые явно намекают на рак кишечника уже на ранней стадии. К таковым относятся общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и отвращение к мясной пище.