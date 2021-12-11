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Учёные назвали алкоголь виновником развития рака кишечника

При этом у мужчин этот риск выше, чем у женщин
Исследователи из США поделились очень важным открытием — алкоголь способен влиять на развитие рака кишечника.
Учёные назвали алкоголь виновником развития рака кишечника

При этом учитывая, что, по данным «Журнала Американской медицинской ассоциации» (JAMA), рак кишечника является одним из самых распространённых онкологических заболеваний, связь спиртных напитком с ним пугает.

По словам учёных, употребление более четырех порций алкогольных напитков в неделю способно повысить риск развития опухоли. В то же время риск продолжает увеличиваться пропорционально количеству употребляемого алкоголя.

Также эксперты предупреждают, что риск заболеть выше у мужчин. Связано это, скорее всего, с различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин.

Напомним, что ранее врач-терапевт Сури Дадашева раскрыла симптомы, которые явно намекают на рак кишечника уже на ранней стадии. К таковым относятся общая слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и отвращение к мясной пище.

Источник: Express
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