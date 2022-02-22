Учёные назвали четыре главные причины ожирения

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Учёные назвали четыре главные причины ожиренияОни могут вызвать хроническое ожирение
Учёные из США назвали четыре основные причины, которые могут привести к набору лишнего веса и ожирению.
Первая причина — однообразное питание, из-за чего начинается дисбаланс витаминов и нарушается метаболизм. Вторая причина — постоянный стресс; при этом состоянии повышается кортизол, способствующий набору веса. Третья — малоподвижный образ жизни и следующее из него отсутствие физической активности, из-за чего замедляется метаболизм. Четвёртая причина — бессонница, которая приводит к дерегуляции аппетита и способствует набору лишних кило.
Учёные предостерегли, что при сочетании перечисленных факторов может развиться хроническое ожирение.
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Источник: Inc News