Учёные назвали четыре главные причины ожирения

Первая причина — однообразное питание, из-за чего начинается дисбаланс витаминов и нарушается метаболизм. Вторая причина — постоянный стресс; при этом состоянии повышается кортизол, способствующий набору веса. Третья — малоподвижный образ жизни и следующее из него отсутствие физической активности, из-за чего замедляется метаболизм. Четвёртая причина — бессонница, которая приводит к дерегуляции аппетита и способствует набору лишних кило.

Учёные предостерегли, что при сочетании перечисленных факторов может развиться хроническое ожирение.

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