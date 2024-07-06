Учёные назвали грибы и лишайники главным врагом древних наскальных рисунков

В образцах, которые влияют на разрушение петроглифов, были обнаружены микроколониальные грибы Coniosporium. Эти грибы считаются одними из самых опасных для каменных артефактов и могут способствовать разрушению каменных культур. Кроме того, грибы выделяют агрессивные кислоты, растворяющие известняк, в котором петроглифы вырезаны, и способствующие ускоренному разрушению и выветриванию породы.

Из-за этого образуются механические повреждения, посредством которых микроорганизмы проникают внутрь каменных зёрен. Такую же опасность представляют и лишайники, разрушающие горные породы.

В ходе исследований учёные обнаружили в образцах колонии таких грибов, как Alternaria, Cladosporium, Coniosporium, Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia. Также были найдены лишайники рода Flavoplaca.

Но стоит учесть, что большинство образцов были соборны на почве, а не на скалах. Вероятно, это связано с суровыми условиями пустыни: температура на поверхности достигает 56 градусов по Цельсию, а осадков выпадает 87 мм в год.

Учёные собирали образцы, в том числе с помощью открытых чашек Петри. Этот инструментарий был нужен, чтобы собирать споры, переносимые по воздуху.