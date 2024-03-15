Учёные назвали губительную для здоровья продолжительность видеоигр

Исследователи опрашивали участников о времени, проведённом за видеоиграми, и какие проблемы с самочувствием у них возникали в течение года. Практически все опрошенные отмечали, что когда временная шкала в игре приближалась к трём часам, появлялся дискомфорт и ухудшалось самочувствие.

На основании полученных данных исследователи пришли к выводу, что чем выше была частота игр, тем больше участники опроса сталкивались с негативными для себя последствиями. Если игра длилась три часа и дольше за один раз, геймеры чаще испытывали зрительное утомление, боли в запястьях, руках, спине и шее. Что происходило независимо от возраста и пола.