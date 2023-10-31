Учёные назвали ИИ отличным помощником в улучшении питания и сна людей

Это открытие особенно важно на фоне глобальных проблем здравоохранения, связанных с плохим питанием, недостаточной физической активностью и недосыпанием.

Исследование включало в себя анализ данных из 19 различных испытаний, в которых участвовали 3567 человек. Результаты показали, что вмешательство чат-ботов привело к улучшению физической активности, питания и сна участников.

В частности, люди стали делать на 735 шагов больше в день, добавили в свой рацион дополнительную порцию фруктов и овощей и увеличили продолжительность сна на 45 минут в сутки.

Бен Сингх, научный сотрудник Университета Южной Австралии и один из авторов исследования, подчеркнул важность осознания людьми потенциала чат-ботов в продвижении здорового образа жизни.

Он также отметил, что текстовые чат-боты оказались более эффективными по сравнению с голосовыми аналогами, особенно в отношении улучшения питания.