Учёные назвали ИИ отличным помощником в улучшении питания и сна людей

Учёные назвали ИИ отличным помощником в улучшении питания и сна людейНу не только же бояться и ругать новых технологий
Новое исследование, опубликованное в журнале Digital Medicine, представило доказательства того, что чат-боты на базе искусственного интеллекта могут стать отличными помощниками в улучшении питания, физической активности и сна людей.
Это открытие особенно важно на фоне глобальных проблем здравоохранения, связанных с плохим питанием, недостаточной физической активностью и недосыпанием.
Исследование включало в себя анализ данных из 19 различных испытаний, в которых участвовали 3567 человек. Результаты показали, что вмешательство чат-ботов привело к улучшению физической активности, питания и сна участников.
В частности, люди стали делать на 735 шагов больше в день, добавили в свой рацион дополнительную порцию фруктов и овощей и увеличили продолжительность сна на 45 минут в сутки.
Бен Сингх, научный сотрудник Университета Южной Австралии и один из авторов исследования, подчеркнул важность осознания людьми потенциала чат-ботов в продвижении здорового образа жизни.
Он также отметил, что текстовые чат-боты оказались более эффективными по сравнению с голосовыми аналогами, особенно в отношении улучшения питания.