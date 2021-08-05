Учёные назвали какао одним из лучших напитков для спортсменов

По информации научного журнала European Journal of Applied Physiolog, испытуемые были разделены на две группы. Все выполняли одни и те же физические упражнения средней интенсивности, но одна группа контрольная, а вторая принимала обогащённую какао-добавку. Все участники — здоровые люди, не имеющие хронических заболеваний.

Эксперимент показал, как какао влияет на сердечный ритм, помогая его регулировать, и на выносливость. Отмечается, что сократилось время отклика организма на нагрузку с 40 до 34 секунд. Это доказало гипотезу, что флавонолы помогают снабжать кровью мышцы, улучшают циркуляцию газообмена в лёгких и ускоряют поглощение ими кислорода.