Учёные назвали количество побочных эффектов после третьей дозы вакцины от коронавируса

Инициатором и контролёром исследования выступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США. По словам специалистов, такое решение было принято, а вслед за ним и начато исследование, на фоне всё более развивающегося дельта-штамма коронавируса, от которого стандартные схемы вакцинирования не всегда эффективны.

Исследование проводилось с участием пациентов с ослабленным иммунитетом, которые входят в группу особого риска. Отмечается, что эксперимент проводился с 12 августа по 19 сентября 2021 года с участием 22191 человека. 97,6% участников получили бустерную дозу вакцины того же препарата, которым прививались два предыдущих раза. Как подчёркивается в отчёте, побочные эффекты имели локальный, а не системный характер. Так, у 71% участников наблюдались боли в месте инъекции, о слабости говорили 56%, а также о головной боли — 43%. 0,1% участников госпитализировали.

По словам учёных, это хорошие результаты, с их точки зрения, наблюдаемые побочные эффекты были лёгкими и разрешались в течение нескольких дней или недели максимум.

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