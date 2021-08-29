Учёные назвали количество секса в неделю, повышающее иммунитет

По последним данным, те, кто имеют интимную близость порядка двух-трёх раз в неделю, значительно повышают свой иммунитет. Это, в свою очередь, снижает риски заражения гриппом и простудой, сообщает РИА ФАН.

Что забавно, специалисты также заявляют, что во время занятий сексом «отступает» и головная боль. Это связано с тем, что в процессе происходит высокая выработка гормона удовольствия.

Из негативных моментов отсутствия секса выделяют появление прыщей. В то же время те, кто регулярно «предаётся плотским утехам», выглядят в среднем на 7–12 лет моложе своих ровесников.