Учёные назвали количество шагов, полезное для здоровья

Но у учёных есть своё мнение на этот счёт. И согласно нему, достаточно проходить меньшие расстояния, чтобы улучшать своё состояние.

Так, экспериментальным путём они пришли к выводу, что 8 тыс шагов в день снижают вероятность преждевременной смерти от сердечных и прочих заболеваний в два раза. Но такого же результата можно добиться и проходя по 4 тыс шагов в день.

В конечном итоге специалисты заключили, что оптимальное число шагов — это 7-8 тыс. При этом всего лишь 2-3 из них приходятся на дополнительные, так как в среднем повседневная деятельность уже «отнимает» 5 тыс шагов.