Учёные назвали мифом «правило 10 000 шагов»

Однако недавнее исследование американских и польских учёных, опубликованное в журнале European Journal of Preventive Cardiology, пришло к выводу, что для снижения риска смерти достаточно всего около 4000 шагов в день.

На основе анализа данных 17 предыдущих исследований, в которых участвовали 227 тыс мужчин и женщин среднего возраста 64 года, учёные выяснили, что увеличение среднего количества шагов на 500 снижает риск смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой на 7%.

Добавление еще 1000 шагов в день уменьшает риск умереть от любых причин на 15%.

Интересно, что заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при уровне в 3967 шагов в день. Для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно набрать всего 2337 шагов.