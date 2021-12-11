Учёные назвали напиток, провоцирующий рак груди

Специалисты изучили медицинские карты 50 тысяч женщин. Изучались их вредные привычки, репродуктивные функции, предпочтения в еде и физическая активность. Изначально учёные хотели подтвердить связь рака груди и употребления сои, но оказалось, что именно молоко может вызвать рак груди на 80%.

Специалисты отмечают, что даже небольшие дозы молока могут спровоцировать рак груди. Скорее всего, это происходит из-за его химического состава — природных стимуляторов, влияющих на молочную железу и активирующих механизмы роста и деления клеток.

При этом отмечается, что эти данные требуют дополнительных исследований, так как некоторые кисломолочные продукты, наоборот, борются с раком.