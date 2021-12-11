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Учёные назвали напиток, провоцирующий рак груди

Им оказалось молоко
Учёные из Национального института рака Великобритании и Всемирного фонда исследований рака Соединённого Королевства в ходе продолжительных исследований выяснили, что напитком, способным спровоцировать развитие рака груди, является молоко.
Учёные назвали напиток, провоцирующий рак груди

Специалисты изучили медицинские карты 50 тысяч женщин. Изучались их вредные привычки, репродуктивные функции, предпочтения в еде и физическая активность. Изначально учёные хотели подтвердить связь рака груди и употребления сои, но оказалось, что именно молоко может вызвать рак груди на 80%.

Специалисты отмечают, что даже небольшие дозы молока могут спровоцировать рак груди. Скорее всего, это происходит из-за его химического состава — природных стимуляторов, влияющих на молочную железу и активирующих механизмы роста и деления клеток.

При этом отмечается, что эти данные требуют дополнительных исследований, так как некоторые кисломолочные продукты, наоборот, борются с раком.

Источник: Express
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