Учёные назвали новый вид лягушек в честь легендарной рок-группы Led Zeppelin

Сообщается, что Pristimantis ledzeppelin способна расти до 3,6 сантиметра в длину, при этом у неё медно-красные глаза и пятнистая кожа, состоящая из жёлтой, коричневой, чёрной и оранжевой окрасок.

По словам экспертов, изучающих этих лягушек, они любят сидеть на листьях кустов на уровне от 1,7 до 3 метров над водой.