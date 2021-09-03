Учёные назвали опасную дозу солнечной радиации при авиаперелётах

Как отмечает источник со ссылкой на отчёт исследования в журнале Scientific Reports, специалисты изучили возможные дозы солнечной радиации, которые могли получать участники 8 трансконтинентальных рейсов. Отмечается, что в полёте человек подвергается воздействию галактических космических лучей и солнечных частиц высокой энергии. И если на высоте 12 км галактические лучи стабильны и не превышают 10 микрозиверт в час, то солнечные частицы могут во время всплесков превышать 2 миллизиверта в час, что опасно для человеческого здоровья.

По словам учёных, доза солнечной радиации, при которой необходима помощь врача, составляет 1 миллизиверт. Но подобные дозы гипотетические – на земле такого воздействия практически нет, а на высоте авиаперелёта подобные вспышки случаются раз в 17 лет.