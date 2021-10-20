Учёные назвали последствия ядерной войны для человечества

Специалисты из Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других научных центров США спрогнозировали с помощью современной климатической модели, какие на самом деле могут быть последствия локальных конфликтов или мировой войны с применением ядерного оружия. По их словам, применение ядерного оружия приведёт не только к гибели миллионов людей, но и вызовет катастрофическое изменение климата.

При ядерных ударах будут вызваны прогнозируемые ранее глобальные пожары и выбросы сажи, которые приведут к «ядерной зиме». Но, кроме этого, надолго будет разрушен озоновый слой, что приведёт «к нескольким годам чрезвычайно сильного ультрафиолетового излучения».

Учёные спрогнозировали примерные сценарии развития событий. Например, если рассматривать ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, то в результате взрывов будет образовано 5 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолетового излучения повысится в течение года. Если это будет конфликт между США и Россией, образуется 150 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет, когда рассеется «ядерная зима». То есть одно бедствие сменит другое.

Но в случае мировой ядерной войны всё будет ещё страшнее, чем говорилось раньше. Так, по мнению американских учёных, из-за глобальной ядерной войны и следующего за ней нагрева стратосферы и множества других факторов, произойдёт значительное сокращение озонового слоя на 15 лет. Пиковые потери составят 5% в мире и 65% в тропических регионах. В случае региональной ядерной войны содержание озона сократится на 25%, а восстановление будет происходить в течение 12 лет.

Но кроме проблем с экологией будет нанесён страшный удар по здоровью людей из-за мутаций в ДНК. В связи с этим учёные прогнозируют увеличение заболеваемости раком и катарактой. Также это приведёт к проблемам в сельском хозяйстве и, как следствие, — к сокращению продуктов питания и голоду.