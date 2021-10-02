Учёные назвали правильное время завтрака для избежания диабета

Так, по их словам, ранний завтрак способствует снижению риска развития диабета второго типа. А в качестве бонуса можно отметить избежание прочих нарушений обмена веществ, сообщает Eatthis! Not That! со ссылкой на научную работу.

Причём в качестве «раннего завтрака» специалисты называют тот приём пищи, который проходит раньше 8:30 утра. Исследование показало, что те, кто есть в это время, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность. А это значит, что у них была куда меньшая вероятность столкнуться с диабетом второго типа, чем у тех, кто ел позже.

Напомним, что ранее учёные также выявили, что употребление пищи в ограниченном отрезке времени улучшает метаболическое здоровье.