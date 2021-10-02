Наука и технологии
Сегодня в 10:39
1 мин.

Учёные назвали правильное время завтрака для избежания диабета

Для ранних пташек у нас хорошая новость
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Северо-Западного университета и Университета Иллинойса в Чикаго. Судя по ним, специалистам удалось выявить крайне полезное время завтрака.
Учёные назвали правильное время завтрака для избежания диабета

Так, по их словам, ранний завтрак способствует снижению риска развития диабета второго типа. А в качестве бонуса можно отметить избежание прочих нарушений обмена веществ, сообщает Eatthis! Not That! со ссылкой на научную работу.

Причём в качестве «раннего завтрака» специалисты называют тот приём пищи, который проходит раньше 8:30 утра. Исследование показало, что те, кто есть в это время, имели более низкий уровень сахара в крови и меньшую инсулинорезистентность. А это значит, что у них была куда меньшая вероятность столкнуться с диабетом второго типа, чем у тех, кто ел позже.

Напомним, что ранее учёные также выявили, что употребление пищи в ограниченном отрезке времени улучшает метаболическое здоровье.