Учёные назвали причину выпадения зубов в молодом возрасте

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Учёные назвали причину выпадения зубов в молодом возрастеВ будущем эксперты смогут своевременно бороться с этой проблемой
Группа японских учёных провела исследование, целью которого было выяснить — что именно является причиной раннего выпадения зубов. Оказалось, что виной всему банальные бактерии.
Если быть точнее, то речь идёт о последствиях тяжёлой и распространённой инфекции дёсен, сообщает The Health Site. Так, бактерии сначала приводят к воспалению, а затем и ослаблению опоры зуба.
Что интересно, свежие данные опровергли прежнюю уверенность специалистов в том, что данные разновидности инфекций не способны приводить к выпадению зубов.
Стоит отметить, что результаты исследования помогут специалистам быстро и благополучно вылечить эту болезнь у будущих пациентов. Для этого прямо сейчас учёными разрабатывается стратегия диагностики коварной болезни зубов.