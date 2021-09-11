Учёные назвали причину выпадения зубов в молодом возрасте

Если быть точнее, то речь идёт о последствиях тяжёлой и распространённой инфекции дёсен, сообщает The Health Site. Так, бактерии сначала приводят к воспалению, а затем и ослаблению опоры зуба.

Что интересно, свежие данные опровергли прежнюю уверенность специалистов в том, что данные разновидности инфекций не способны приводить к выпадению зубов.

Стоит отметить, что результаты исследования помогут специалистам быстро и благополучно вылечить эту болезнь у будущих пациентов. Для этого прямо сейчас учёными разрабатывается стратегия диагностики коварной болезни зубов.