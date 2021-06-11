Учёные назвали продукты, способные сжечь труднопобедимый вид жира

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Учёные назвали продукты, способные сжечь труднопобедимый вид жираСамое интересное, что они вполне доступны даже в наших широтах
Группа учёных и США и Канады поделилась очень интересной и полезной информацией для тех, кто пытается сжечь висцеральный жир — такой вид жира, который очень сложно убрать.
Оказалось, что в «уничтожении» белого жира брюшной полости, который скапливается вокруг органов, могут помочь такие продукты как имбирь и перец. Так, оказалось, что имбирь влияет на термогенез. Именно он позволяет жиру автоматически сжигаться, а не накапливаться, сообщает Express.
Вместе с тем исследователи из Университета Лаваля в Канаде заявили, что перец чили, благодаря высокому содержанию капсаицина, повышает способность организма сжигать жир и обуздывать аппетит. Именно это вещество придаёт характерную остроту этому продукту, а также стимулирует естественный процесс превращения части пищи в тепло.