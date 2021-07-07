Учёные назвали самую умную породу собак

Выборка состояла из 40 собак совершенно разных пород. Как пишет Daily Mail, все они прошли специальное трёхмесячное обучение, на котором их учили запоминать названия как минимум двух игрушек.

Рекордсменом оказался представитель бордер-колли. Этот пёс смог сохранить в голове сразу 37 предметов. При этом такой способностью обладали не только взрослые псы, но и щенки.

Отметим, что представитель той же породы в своё время поставил абсолютный рекорд. Он смог запомнить сразу 1000 существительных. Но в 2019 году пёс, увы, умер.