Учёные назвали самый востребованный металл будущего

Учёные назвали самый востребованный металл будущегоБольше всего его в России
Элементы из палладия будут использовать при производстве электроприборов, требующих низкой проводимости и высокой эффективности работы, вроде магнитных поездов, суперкомпьютеров и высокоточных медицинских приборах. Россия являете лидером по производству сплавов палладия
Новые сверхпроводники на основе палладия станут ключевым открытием для высокотехнологичных отраслей, заявляют исследователи. Это выгодно для России, так как у неё большая часть мировых запасов этого редкого и дорогостоящего металла, а также значительная доля его добычи.
Первые сверхпроводники с нулевым электрическим сопротивлением были обнаружены в начале 20-го века. С тех пор было найдено несколько сверхпроводников с очень низкими температурами перехода (Тс), близкими к абсолютному нулю. В 1986 году двум сотрудникам IBM удалось открыть материал с высокой Тс в 30 Кельвинах, за что им была присуждена Нобелевская премия по физике.
Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) уже применяются в различных областях, таких как системы передачи энергии без потерь, высокоскоростные поезда, магниты для ускорителей частиц, микрочипы, медицинская диагностика и межпланетные космические двигатели. Одним из самых известных ВТСП является BSCCO, который использовался в Большом адронном коллайдере, в ЦЕРН.
Настоящая гонка в мире физики сосредоточена на поиске сверхпроводников при комнатной температуре и обычных давлениях. Это может привести к революционным изменениям в технологиях и энергетике. Но пока такие материалы не были обнаружены.
Купраты и никелаты являются двумя основными классами сверхпроводников. Купраты — это сложные соединения на основе производных меди, которые в нормальных условиях не проводят электрический ток. В отличие от них, никелаты являются менее стабильными и сложными в получении. Однако исследователи обратили внимание на соединения палладия, такие как палладаты, которые могут обладать идеальной структурой для сверхпроводимости. Эксперименты показали, что палладаты обладают потенциалом быть высокотемпературными сверхпроводниками при комнатной температуре.
Преимуществом палладия как материала для сверхпроводников является — это проводимость и стабильность при высоких температурах. Это открывает новые перспективы для разработки более эффективных и доступных сверхпроводников.
Однако, несмотря на потенциал палладия, исследования ещё находятся на ранней стадии, и требуются дальнейшего исследования и разработки, чтобы полностью понять и оптимизировать его сверхпроводящие свойства. Кроме того, производство сверхпроводников на основе палладия может быть сложным и дорогостоящим процессом.
Тем не менее, если исследования продолжатся успешно, сверхпроводники на основе палладия могут найти широкое применение в различных областях, таких как энергетика, транспорт, электроника и медицина. Это может привести к новым технологическим прорывам и существенно улучшить эффективность и производительность современных систем и устройств.
В заключение, открытие новых сверхпроводников на основе палладия представляет собой значительный научный прогресс, который может иметь долгосрочные положительные последствия для различных отраслей и общества в целом.