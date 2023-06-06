Учёные назвали самый востребованный металл будущего

Новые сверхпроводники на основе палладия станут ключевым открытием для высокотехнологичных отраслей, заявляют исследователи. Это выгодно для России, так как у неё большая часть мировых запасов этого редкого и дорогостоящего металла, а также значительная доля его добычи.

Первые сверхпроводники с нулевым электрическим сопротивлением были обнаружены в начале 20-го века. С тех пор было найдено несколько сверхпроводников с очень низкими температурами перехода (Тс), близкими к абсолютному нулю. В 1986 году двум сотрудникам IBM удалось открыть материал с высокой Тс в 30 Кельвинах, за что им была присуждена Нобелевская премия по физике.

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) уже применяются в различных областях, таких как системы передачи энергии без потерь, высокоскоростные поезда, магниты для ускорителей частиц, микрочипы, медицинская диагностика и межпланетные космические двигатели. Одним из самых известных ВТСП является BSCCO, который использовался в Большом адронном коллайдере, в ЦЕРН.

Настоящая гонка в мире физики сосредоточена на поиске сверхпроводников при комнатной температуре и обычных давлениях. Это может привести к революционным изменениям в технологиях и энергетике. Но пока такие материалы не были обнаружены.

Купраты и никелаты являются двумя основными классами сверхпроводников. Купраты — это сложные соединения на основе производных меди, которые в нормальных условиях не проводят электрический ток. В отличие от них, никелаты являются менее стабильными и сложными в получении. Однако исследователи обратили внимание на соединения палладия, такие как палладаты, которые могут обладать идеальной структурой для сверхпроводимости. Эксперименты показали, что палладаты обладают потенциалом быть высокотемпературными сверхпроводниками при комнатной температуре.