Учёные назвали способ избежать столкновения с опасным для Земли астероидом

Как пишет источник, учёные изучили, как различные орбиты астероидов и скорость фрагментов, на которые можно разбить такое небесное тело, влияют на его ударную массу, и можно ли это применить к Бенну. И что может с ним произойти, если взорвать его с помощью ядерного устройства. В качестве стартовых условий были взяты пять различных орбит астероида.

Самым действенным, по мнению учёных, оказался взрыв ядерного устройства мощностью в одну мегатонну с использованием кинетических ударных элементов, но в 5 раз меньшего по массе, чем Бенну. Причём произвести взрыв необходимо в нескольких метрах от поверхности астероида.

Как отмечается, если взорвать астероид за 2 месяца до предполагаемого столкновения, с течением времени его ударная масса снизится более чем в тысячу раз — более 99% фрагментов астероида пролетят мимо Земли.

Но если речь будет идти о внезапно обнаруженном, более крупном или быстром астероиде, тогда, как отмечают специалисты, понадобятся более оперативные методы.