Учёные назвали способ остановить таяние арктических ледников

По информации, чтобы остановить таяние льдов в Арктике, необходимо срочно остановить выбросы метана и углерода и довести выбросы CO2 до нулевой отметки. В противном случае арктические льды могут исчезнуть у же в середине XXI века.

При этом учёные говорят, что исчезновение льдов в таком важном месте, как Арктика, важно не только для локальных экосистем, но и для борьбы с глобальным потеплением. Лёд отражает солнечный свет в силу белого цвета, в отличие от океанов, имеющих тёмный цвет водной толщи.