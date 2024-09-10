Учёные назвали технологии, которые мы «подсмотрели» у животных

Учёные из Пермского Политеха рассказали, как способности животных влияют на технологии. Например, эхолокация, которую используют летучие мыши и дельфины, а также тепловидение змей могут дать нам новые идеи о том, как улучшить медицинские технологии и навигацию.

Эхолокация, используемая животными, основана на способности воспринимать отражённые звуки. Например, летучие мыши создают ультразвук через специальные связки, а дельфины могут обнаруживать объекты на расстоянии до 200 метров. У человека этот принцип применяется в УЗИ, которое помогает исследовать органы и находить аномалии. Владислав Никитин объясняет, что УЗИ может выявить новообразования и сужения сосудов. Константин Латкин добавляет, что эхолоты используются для исследования подводного ландшафта, а ультразвуковая дефектоскопия помогает находить дефекты в материалах.

Фотоника также использует принципы, похожие на эхолокацию. Рефлектометрия измеряет мощность отражённого света, что помогает выявить даже незначительные примеси. В ультразвуковой сварке используются колебания для соединения металлических и полимерных материалов, что применимо в различных сферах, от аккумуляторов до медицинских процедур.

Тепловидение, как у змей, позволяет улавливать инфракрасные волны. Тепловизоры, работающие на этом принципе, помогают не только в медицине и военных делах, но и в строительстве. Они могут обнаруживать плохо изолированные участки в зданиях и выявлять проблемы с оборудованием.

Визуальные технологии тоже развиваются благодаря природе. Электронно-оптические преобразователи, подобные кошачьему тапетуму, помогают видеть в темноте. Такие устройства используют фотоэффект и люминесценцию для создания изображения в условиях слабого освещения.